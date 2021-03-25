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İngiltere aşı ve desteklerde cömert, Türkiye değil!

DATASSIST’in sunduğu Dünya’nın İK'sında Ayşe Nazmiye Uça'nın bu haftaki konuğu ACT Financial Consultancy Yönetici Ortağı Alp Aktaş oldu

DÜNYA Haber Merkezi
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DATASSIST’in sunduğu Dünya’nın İK'sında Ayşe Nazmiye Uça'nın bu haftaki konuğu ACT Financial Consultancy Yönetici Ortağı Alp Aktaş oldu. “Covid’i Farklı Ülkelerde Karşılamak” temalı yayında Aktaş, 2017’den beri muhasebe, raporlama gibi vergi süreçlerine dair işlerini İngiltere’den yönettiğini aktardı.

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