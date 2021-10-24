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  4. İran'da valiye kameraların önünde tokat

İran'da valiye kameraların önünde tokat

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi tarafından kameraların önünde tokat atıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Tebriz'de İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin katıldığı devir teslim töreninde sahneye çıkan bir kişi, konuşma yapan Hürrem'e tokat attı.

Hürrem, kendisine tokat atan kişinin eşinin aşısının bir erkek sağlık görevlisi tarafından yapıldığı için böyle bir eyleme kalkıştığı yönünde beyanatta bulunduğunu aktardı.

Hürrem, eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak affettiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını açıkladı.

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen eylemci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek vererek söz konusu kişiyle ilgili yasal adımların atılacağını duyurdu.

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