İstanbul Boğazı'nda sıradışı gösteri
Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle yaklaşık 1,5 dakikada Avrupa'dan Asya kıtasına ulaştı.
Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı.
Aynı zamanda dublör sanatçılığı da yapan Avustralyalı yarışçı için Ortaköy ve Beylerbeyi'nde özel platformlar hazırlandı, İstanbul Boğazı bir süreliğine deniz trafiğine kapatıldı.
Ortaköy'den motosikletiyle deniz yüzeyine inen Maddison, 70 km hızla yaklaşık 1,5 dakikada Beylerbeyi'ne ulaştı ve su üzerinde Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek denemesini başarıyla tamamladı.