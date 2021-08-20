Kabil Havalimanı'ndaki kaos böyle görüntülendi
ABD'nin Kabil'den çekilirken Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşanan kaotik ortam bir güvenlik görevlisinin gözünden çekilen videoyla belgelendi.
Hamid Karzai Havalimanı'nda, Taliban'dan kaçmak isteyenler askeri nakliye uçaklarına tırmanmış uçakların havalanması ile gökyüzünden düşen iki Afgan feci şekilde ölmüştü.
Çarşamba günü Youtube'a yüklenen Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki kaosu gösteren bir video kısa sürede 2 milyondan fazla izlendi.
Videoda Amerikan askeri nakliye uçağının havalanması için Apache helikopterlerin pisti açık tutmaya çalıştığı anlar ve uçağın arkasında ona ulaşmaya çalışan binlerce Afgan görülüyor.