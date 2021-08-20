  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. Kabil Havalimanı'ndaki kaos böyle görüntülendi

Kabil Havalimanı'ndaki kaos böyle görüntülendi

ABD'nin Kabil'den çekilirken Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşanan kaotik ortam bir güvenlik görevlisinin gözünden çekilen videoyla belgelendi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hamid Karzai Havalimanı'nda, Taliban'dan kaçmak isteyenler askeri nakliye uçaklarına tırmanmış uçakların havalanması ile gökyüzünden düşen iki Afgan feci şekilde ölmüştü.

Çarşamba günü Youtube'a yüklenen Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki kaosu gösteren bir video kısa sürede 2 milyondan fazla izlendi.

Videoda Amerikan askeri nakliye uçağının havalanması için Apache helikopterlerin pisti açık tutmaya çalıştığı anlar ve uçağın arkasında ona ulaşmaya çalışan binlerce Afgan görülüyor.

Diğer Videolar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
ABD'nin milyar dolarlık silahı Taliban'a kaldı
Türkiye'de faiz ve enflasyon tartışmaları
Fed kararı sonrası altın düştü... Bundan sonra ne olur?
İş dünyasında etki odaklı dönüşüm
Başkanlar Konuşuyor: Ağrı
Bakan Koca: 3 doz aşı 2 doz aşıya göre daha iyi koruyor
Filenin Sultanları Avrupa Sahnesinde!