Kabil Havalimanı'ndan Taliban'dan sonra ilk sivil uçuş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, "Bugün, ABD hükümeti Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Havayollarının charter uçuşu aracılığıyla ABD vatandaşları ve oturum sahiplerinin Afganistan'dan ayrılmasını sağlamıştır. Uçağın Katar'a güvenli şekilde indiğini teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Kabil'deki havalimanından tahliyeler konusunda gösterdiği çabaya müteşekkir olduklarını bildiren Horne, havalimanından güvenli ayrılışlar için dikkatli ve yoğun diplomasi ve temas yürüttüklerini kaydetti.

Taliban ABD'yle işbirliği yaptı

Horne, söz konusu uçuşta Taliban'ın rolüne de değinerek, "Taliban, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarla Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerinin ayrılmasının sağlanmasında bizimle iş birliği yapmıştır. Taliban, esneklik göstermiş, bu çabalarımızda ciddi ve profesyonel davranmıştır. Bu, olumlu bir ilk adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uçuş, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın ABD'nin 30 Ağustos'ta ayrılmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçmesinden sonra gerçekleşen ilk sivil uçuş oldu.