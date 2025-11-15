Google Haberler

Karganın Türk bayrağı inadı

Samsun'da şiddetli rüzgarda dalgalanan Türk bayrağına konmakta ısrar eden karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

Samsun'un merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki göndere asılı Türk bayrağı sert rüzgarda dalgalanırken, bir karga bayrağın üzerine konmak için dakikalarca mücadele verdi.

Rüzgarın etkisiyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı.

En sonunda konmayı başardı

Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı.

Karganın ısrarlı mücadelesi hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Meydanda bulunan vatandaşlar da bu sıra dışı anları ilgiyle izledi.

Popüler Videolar
Video Haberler
Kanola üreticisini sevindiren yağmur
Kanola üreticisini sevindiren yağmur
Alkollü sürücü çileden çıkardı: Etrafa zarar verdi gün sonunda darbedildi
Alkollü sürücü çileden çıkardı: Etrafa zarar verdi gün sonunda darbedildi
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Engelli yolcu hayatını kaybetti
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Engelli yolcu hayatını kaybetti
Limyra Antik Kenti'nde 43 yıldır aranan Zeus Tapınağı bulundu
43 yıldır aranan Zeus Tapınağı bulundu
Beşiktaş’taki zehirlenme olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş’taki zehirlenme olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O anlar kamerada
Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O anlar kamerada
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi
20 şehidimizin cenazeleri Ankara'ya getirildi
20 şehidimizin cenazeleri Ankara'ya getirildi
Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek sattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek sattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Gürcistan düşen askeri uçağın enkazındaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu
Gürcistan düşen askeri uçağın enkazındaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu
Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var?
Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var?
Ümraniye’de başıboş at panik yarattı: Vatandaşları dakikalarca kovaladı
Ümraniye’de başıboş at vatandaşları kovaladı