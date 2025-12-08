Google Haberler

Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi

Kars’ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent genelinde köyleri ve yüksek kesimleri beyaza kapladı. Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası karla kaplanan yerleşim yerleri dronla görüntülendi.

Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
