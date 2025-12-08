Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi
Kars’ta iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent genelinde köyleri ve yüksek kesimleri beyaza kapladı. Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA