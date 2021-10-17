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Kılıçdaroğlu, Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'dan Ankara'ya dönüşünde tarifeli uçağı tercih etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa bindiği görüntüleri, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notuyla paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, çalıştay sonrası Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Uçakta Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Ali Öztunç, uçağa biniş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztunç, paylaşımına, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notunu düştü.

Ekonomi sınıfında seyahat eden Kılıçdaroğlu, uçağa bindiğinde alkış sesi duyuldu. Kılıçdaroğlu, alkışa elini göğsüne götürerek karşılık verdi.

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