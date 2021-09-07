  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. Madrid'de dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi

Madrid'de dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi

İspanya'da bir hayvanat bahçesinde dev pandanın dün dünyaya getirdiği ikiz yavrular bugün görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Zoo Aquarium adlı hayvanat bahçesinde bir dev pandanın dün dünyaya getirdiği ikiz yavrular bugün görüntülendi.

Zoo Aquarium tarafından yapılan açıklamada, dün 4 saat arayla dünyaya gelen ikiz pandaların ilk sağlık kontrolünün yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cinsiyetlerinin ancak gelecek günlerde belli olacağı belirtilen ikiz pandaların, 171,4 ve 137,4 gram ağırlığında oldukları bilgisi paylaşıldı.

İkiz pandaların sağlığı için ilk 8 haftanın çok önemli olduğunun altını çizen yetkililer, bu süre zarfında yavruların özel bakımlarının bir odada annelerinin yanında yapılacağını kaydetti.

Pandaların gözlerini ilk 20 gün içinde açacakları, doğuşta pembe olan derilerinin ise bu ilk günlerde yerini beyaz tüylere bırakacağı ifade edildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık 2,5 ay sonra ikiz pandaların güçlenerek ayağa kalkmalarının ardından isimlerinin konulacağını açıkladı.
"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavruları olan ikizler, Madrid'deki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 6. ve 7. panda olmuştu.

Diğer Videolar
Suriye'deki petrol sızıntısı Hatay'a kadar ulaştı
Tescilli Kale biberi Avrupa'ya açıldı
Okullarda pandemi önlemleri
Brezilya Arjantin maçını 'görevliler' bastı!
Biotrend 250 Milyon dolar yatırımla çöpü pırlantaya çevirecek
İşte OVP'ye göre dolar/TL beklentileri... Prof. Dr. Burak Arzova yorumluyor
Gelecek Partisi'nden enflasyon eleştirisi: Rakamlar yalan söylemez
Test sürüşleri başlıyor: Günde 600 bin yolcu kullanacak