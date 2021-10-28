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  4. Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seral Çelik oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seral Çelik oldu.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Çelik, kadınların yapabileceklerini anlattı.

Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya YouTube kanalında canlı yayında

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