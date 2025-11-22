Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tek gecelik ilişki' açıklaması

Usta oyuncu Metin Akpınar’ın 1980’li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğduğu ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı 10 milyon TL’lik tazminat davasının duruşmasının, karşı tarafın sosyal ve ekonomik durum araştırması dosyada bulunmadığı için ertelendiğini açıkladı. Nebioğlu, emniyet tutanağı tamamlandığında davadaki eksiklerin giderileceğini ve haklılığının netleşeceğini söyledi.

Sürecin kendisi için yıpratıcı olduğunu belirten Nebioğlu, dava açma gerekçelerinin duygusal ve toplumsal olduğunu vurguladı. Akpınar’ın annesiyle ilişkisinden “tek gecelik” olarak bahsetmesini hayatındaki en büyük kırılma noktası olarak nitelendiren Nebioğlu, bu ifadelerin hem kendisini hem annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığını söyledi. Bu nedenle çocukluk travmaları ve insan onurunu savunmak adına hukuki mücadele başlattığını ifade etti.

"6 yıl devlet korumasında yaşadım"

Nebioğlu, kimlik arayışının 21 yaşındayken başladığını, devlet kurumlarına başvurduğunu, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kaldığı dönemde annesinin gönderdiği mektuplarla gerçeği öğrendiğini aktardı. İkiziyle birlikte 6 yıl devlet korumasında yaşadığını belirten Nebioğlu, o yılların açlık ve yoksulluk içinde geçtiğini, sonrasında Antalya’da Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildiğini söyledi.

Davasının yalnızca bireysel bir hak mücadelesi olmadığını vurgulayan Nebioğlu, sürecin sonunda kimsesiz bırakılan çocuklara, yalnız kadınlara ve susturulan bireylere destek olmayı hedeflediğini dile getirdi. Kendisine geçmişte yöneltilen “Babalık görevi ne olacaktı, dondurma mı alınacaktı?” sözlerinden yola çıkarak, bugün ihtiyaç sahibi çocuklara destek vermeyi hayat amacı hâline getirdiğini belirtti.

"Nefes aldığım sürece adalet arayışım sürecek"

Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Nebioğlu, hayvanlara ve köydeki kadınlara gönüllü destek verdiğini söyledi. Yalnızca insanlara değil, sahipsiz hayvanlara da yardım etmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Davanın uzun süreceğini ancak mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyleyen Nebioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak istediğini vurguladı: “Nefes aldığım sürece adalet arayışım sürecek. Bu dava bittiğinde susturulmuş çocukların sesi olacağım.”

Nebioğlu, Metin Akpınar ile kişisel iletişim kurma niyetinin olmadığını, meselenin artık duygusal değil hukuki boyutta ele alındığını ifade ederek, kararın hem kendi hayatı hem de benzer hikâyelere sahip bireyler için önemli bir emsal oluşturacağına inandığını söyledi.