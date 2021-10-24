NASA, ilk uzay sondasını başlattı

NASA, Lucy adlı özel bir kargo kapsülünün içine yerleştirilmiş uzay sondasını, Florida'nın Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlattı.

12 yıllık bir keşif gezisine çıkan Lucy'nin görevi, rekor sayıda asteroit incelemek ve Biri Jüpiter'in yolunun önünde, diğeri arkasında olmak üzere güneşin etrafında dönen binlerce kayalık nesneyi keşfetmek.