NASA, ilk uzay sondasını başlattı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilim insanlarının güneş sisteminin dış gezegenlerini oluşturan ilkel malzemenin kalıntıları olduğuna inandıkları iki büyük uzay kayası kümesi olan Jüpiter'in Truva asteroitlerini incelemek için yeni bir adım attı.
DÜNYA Haber Merkezi
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NASA, Lucy adlı özel bir kargo kapsülünün içine yerleştirilmiş uzay sondasını, Florida'nın Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlattı.
12 yıllık bir keşif gezisine çıkan Lucy'nin görevi, rekor sayıda asteroit incelemek ve Biri Jüpiter'in yolunun önünde, diğeri arkasında olmak üzere güneşin etrafında dönen binlerce kayalık nesneyi keşfetmek.
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