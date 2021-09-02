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  4. New York metrosu sular altında kaldı

New York metrosu sular altında kaldı

İda kasırgası ABD'de şiddetini artırıyor. New York metrosu ile Newark Havalimanı sele teslim oldu. New York'ta sağanak ve fırtına ile gelen İda'nın yol açtığı yoğun yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

DÜNYA Haber Merkezi
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New York'ta aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Blasio, tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora yaptığı açıklamada, yağışlardan etkilenen Passaic kentinde aracı sular altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

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