Oksijen deposu Karagöl Yaylası: Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sakarya şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Karagöl Yaylası, köknar, kayın ve çam türlerinin oluşturduğu orman dokusuyla bölgenin başlıca oksijen kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bölgedeki bol miktarda bulunan soğuk içme suları ve serin iklimi sayesinde yayla, doğayı sevenlerin sıkça tercih ettiği bir durak haline gelmiş durumda.

Menderesleriyle büyüledi

Drone ile kaydedilen görüntülerde, yaylanın karstik yapısından kaynaklanan doğal çukurlar ile yıl boyunca akan suların şekillendirdiği menderesler belirgin bir biçimde ortaya çıktı. Toprak yüzeyindeki dalgalı şekiller ve kıvrılarak ilerleyen su yolları, Karagöl’ün jeolojik özelliklerini yansıtarak bölgeye kendine özgü bir görünüm sunuyor.