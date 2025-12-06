Google Haberler

"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı

Hatay'da yemek yediği esnada boğazına kaçan lokmayla nefes almakta güçlük çeken müşteriyi heimclich manevrasıyla hayata tutunduran garsonun hayat kurtaran müdahalesi kameraya yansıdı. ‘Ölüyorum' diye bağıran müşteri Sabahattin Özalan, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli Burhan Temir'in heimclich manevrasıyla hayata tutundu.

Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinleme Tesisinde kuşbaşı yemek yiyen müşteri Sabahattin Özalan, nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı.

"İlk yardım kursunda öğrendim"

Müşterisinin tam tıkanıklık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini fark eden tesiste görevli garson Burhan Temir, Özalan'a heimclich manevrası yaparak nefes almasını sağladı. An be an kameraya yansıyan yaşam mücadelesindeki müdahalesiyle takdir toplayan Temir, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilk yardım kursunda öğrendiği bilgilerle müşterisini hayata tutundurdu.

