Pandemi sonrası yeni çalışma düzeni

HSBC'nin salgın döneminde çalışanlarına destek olduğunu belirten Temoçin, evden çalışmak için gerekli olan materyalleri sağladıklarını ve fatura konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

HSBC Türkiye IK Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin şunları söyledi; 'Pandemi döneminde verimliliği arttırmak için çalışma arkadaşlarımızla 6 ayda bir görüşüyoruz.

Yaptığımız anketlerde çalışanlarımızın pandemi döneminde kendi hayatlarına dair bambaşka şeyler keşfettiklerini gördük ve bu keşiflerin kendi verimliliklerine olumlu etkilerini olduğunu fark ettik. Bu süreçte çalışanlarımızın doğacak yeni gereksinimlerini karşılıyor olacağız.

Yan haklar ile evden çalışan arkadaşlarımızın; ısınma, soğutma veya masa gibi ihtiyaçları için yardımcı olmaya çalışacağız'

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