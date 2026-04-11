Şehitler için elma dağıttı, izdiham yaşandı

“Asker sevdalısı” olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Denizli’deki bahçesinden topladığı elmaları Ankara’da vatandaşlara ikram etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde cuma namazı öncesi gerçekleştirilen dağıtımda uzun kuyruklar oluştu. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman tartışmalar ve kısa süreli arbede yaşandı.

Yılmaz, bu lakabın kendisine JÖH ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından verildiğini belirtti. Elmaları tüm şehitlerin anısına dağıttığını ifade etti.