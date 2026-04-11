Google Haberler

Şehitler için elma dağıttı, izdiham yaşandı

Denizli’de yaşayan 76 yaşındaki “Elmacı Dede”, polis teşkilatının yıl dönümünde şehitler hayrına Ankara’da elma dağıttı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman arbede yaşandı.

“Asker sevdalısı” olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Denizli’deki bahçesinden topladığı elmaları Ankara’da vatandaşlara ikram etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde cuma namazı öncesi gerçekleştirilen dağıtımda uzun kuyruklar oluştu. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman tartışmalar ve kısa süreli arbede yaşandı.

Yılmaz, bu lakabın kendisine JÖH ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından verildiğini belirtti. Elmaları tüm şehitlerin anısına dağıttığını ifade etti.

Almanya’dan öğrendi, Antalya’da başardı! Hedef: 100 ton çilek
Almanya’dan öğrendi, Antalya’da başardı! Hedef: 100 ton çilek
Antalya’da indirim izdihamı! İkinci el mağaza açılışında kuyruk
Antalya’da indirim izdihamı! İkinci el mağaza açılışında kuyruk
50 metrelik kiriş kavşakta takıldı, trafik durdu
50 metrelik kiriş kavşakta takıldı, trafik durdu
Küba’da turizm çöküşte: Yakıt krizi ve kesintiler ziyaretçi sayısını vurdu
Küba’da turizm çöküşte: Yakıt krizi ve kesintiler ziyaretçi sayısını vurdu
İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü
Fındıkta gizli tehdit büyüyor: Rekolte yüksek ama yeni risk kapıda
Fındıkta gizli tehdit büyüyor: Rekolte yüksek ama yeni risk kapıda
Nisan ayında kar etkili oldu
Nisan ayında kar etkili oldu
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Bahar geldi derken kış geri döndü: Kar kalınlığı 8 santime ulaştı
Bahar geldi derken kış geri döndü: Kar kalınlığı 8 santime ulaştı
Maaşını alamadığını öne süren vinç operatörü intihara kalkıştı: Hesabına para yatınca aşağı indi
Maaşını alamadığını öne süren vinç operatörü intihara kalkıştı: Hesabına para yatınca aşağı indi
Euro Truck Simulator 2’de Türkiye genişliyor: Anadolu haritası resmen geliyor
ETS 2 hayranlarına müjde: Anadolu haritası resmen geliyor
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Çiftli füze lançerleri ilk kez kullanıldı
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Çiftli füze lançerleri ilk kez kullanıldı