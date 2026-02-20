Selimiye Camii, Ramazan’a yeni ışığıyla 'Merhaba' dedi

Edirne’nin simge yapısı Selimiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayının ilk gününde yeniden ibadete açıldı. Yenilenen modern aydınlatma sistemi sayesinde hem caminin iç mekânı hem de Edirne’nin gece görünümü etkileyici bir estetik kazandı.

Kasım 2021’de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Selimiye Camii’nin statik yapısından mimari detaylarına kadar birçok alanda kapsamlı yenileme gerçekleştirildi. Restorasyonun ardından cami, ikindi namazıyla birlikte tam kapasite ibadete açıldı.

Bilim kurulu gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında statik güçlendirme, kurşun kaplamaların yenilenmesi, çini temizliği ve özgün mimari detayların korunması gibi birçok işlem tamamlandı. Hazire düzenlemesi ve çevre peyzaj çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Mimari ihtişam öne çıktı

Restorasyon sürecinde en dikkat çekici yeniliklerden biri modern aydınlatma sistemi oldu. Kubbe, kemer ve taşıyıcı unsurların mimari derinliğini vurgulayan özel ışık tasarımları uygulandı.

Bu kapsamda caminin iç mekânında 845 kandil kullanılırken, dış cephede 1.386, iç cephede 270 ve peyzaj alanında 61 aydınlatma ekipmanı yerleştirildi. Sistem, 2.200–6.500 Kelvin aralığında ayarlanabilir ışık tonlarıyla caminin mimari dokusunu ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı.

Edirne’nin gece silueti yeniden şekillendi

Ödüllü bir aydınlatma firması tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipmanlar yapıya zarar vermeyecek şekilde konumlandırıldı. Yenilenen sistem sayesinde Selimiye Camii’nin mimari detayları daha belirgin hale gelirken, Edirne’nin gece manzarasında daha dengeli ve estetik bir görünüm elde edildi.

Ramazan’ın ilk akşamında camiye gelen vatandaşlar, yenilenen atmosferi büyük ilgiyle karşılarken, Selimiye Camii restorasyon sonrası hem ibadet hem de kültürel miras açısından yeniden göz kamaştıran bir simge haline geldi.