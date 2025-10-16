Sınırda operasyon... TIR'dan 85 tane 'Cancan' çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da arama yaptı.

Aramada 85 adet 'Cancan' cinsi güvercin ele geçirdi. Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarılarak, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.