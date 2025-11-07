Sosyal medya fenomenini sopalarla dövdüler

Kayseri’de Malatya gösterisi hazırlığı yapan Adem Ocaktan, 1 Kasım gecesi saat 03.30 civarında iş yerine malzeme almak için gitti. İçeride alarm ve yanmakta olan lambalar olduğunu görünce polis çağırdı; kısa süre sonra iş yerine gelen sivil araçtakilerin boşanma aşamasındaki eşinin ailesi olduğu ortaya çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Kameralar kayıttaydı

Ocaktan, kardeşi ve oğlu sopalarla darp edildi; kardeşinin kafası yarıldı, 17 dikiş atıldı, kaburga kırığı ve iç kanama şüphesi bulunuyor. 13 yaşındaki oğlununda darp edilmesi sonucu psikolojisi bozuldu. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.