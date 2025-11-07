Sosyal medya fenomenini sopalarla dövdüler
Kayserili kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu, boşanma aşamasındaki eşinin ailesi tarafından iş yerinde sopalarla saldırıya uğradı.
Kayseri’de Malatya gösterisi hazırlığı yapan Adem Ocaktan, 1 Kasım gecesi saat 03.30 civarında iş yerine malzeme almak için gitti. İçeride alarm ve yanmakta olan lambalar olduğunu görünce polis çağırdı; kısa süre sonra iş yerine gelen sivil araçtakilerin boşanma aşamasındaki eşinin ailesi olduğu ortaya çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.
Kameralar kayıttaydı
Ocaktan, kardeşi ve oğlu sopalarla darp edildi; kardeşinin kafası yarıldı, 17 dikiş atıldı, kaburga kırığı ve iç kanama şüphesi bulunuyor. 13 yaşındaki oğlununda darp edilmesi sonucu psikolojisi bozuldu. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.