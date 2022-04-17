  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. SpaceX, ABD istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, ABD istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

Twitter'dan Elon Musk'a karşı adım

Abd Haberleri

Twitter'dan Elon Musk'a karşı adım
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD
Diğer Videolar
#İLKGÖSTERİM | Hız ve tüketim çağında insanın anlam arayışı | Başka Bir Dünya
Fransa’da ayçiçek yağı satışına sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İş dünyasında sıfır karbon yarışı | Sürdürülebilir Dünya
Çanakkale Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Yazılımcı göçü nasıl önlenebilir? | İyi Bir Dünya
Deniz taşımacılığının ilk çeyrek karnesi | Lojistik Dünyası
MSC Lirica, 6 yıl sonra Kuşadası'na demirledi