  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

Meksika’da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Topolobampo Körfezi’nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü.

Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi’ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tayland'da yağış sezonuna roketli merhaba

Dünya Haberleri

Tayland'da yağış sezonuna roketli merhaba
Bu konularda ilginizi çekebilir
dünya
Diğer Videolar
Belirsizlik, Kaygı ve Endişeyi Yönetmek | Başka Bir Dünya
Konut finansmanı paketi enflasyonu körükler mi? | Şans Sohbetleri
E-ticarette yeni dönem | Sürdürülebilir Dünya
İran’da marketlerde yağ izdihamı
Bitcoin'de dip görüldü mü? Altcoin yatırımcıları ne yapmalı? | Erkan Öz ile Kripto Gündem
Türkiye'de 3 kişiden biri hipertansiyon | İyi Bir Dünya
Antrepolarda güncel sorunlar ve çözüm önerileri | Lojistik Dünyası
Yayla Agro Gıda halka arzı! Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ve Hakan Güldağ ile 'Gong'