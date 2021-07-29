Sürdürülebilir tedarik zinciri için öneriler

Didem Eryar Ünlü'nün sunduğu Sürdürülebilir Dünya programının bu haftaki konuğu C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu oldu. Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkat çeken Keçecioğlu, 'Türkiye stratejik açıdan bizim için önemli bir ülke. Burada önemli tedarikçiler var. Firmalar C2FO sayesinde faturalarına erkenden erişebiliyor. Dolayısıyla Türk firmalar için çok önemli bir fırsat var' dedi.

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya WEB TV'de.



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