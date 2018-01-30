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THY, Super Bowl'u Dr. Öz ile gökyüzüne taşıyacak

Türk Hava Yolları, Dr. Mehmet Öz’ün rol aldığı yeni reklam kampanyası "Beş Duyu'nun ilk kez yayınlanacağı final heyecanını bu yıl da uçak içi ekranları üzerinden canlı yayınla yolcularıyla buluşturacak.
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