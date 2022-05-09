Trabzonsporlu 176 bin taraftar Yenikapı'da coştu

Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım sağladığı kutlama sanatçıların konserleri ile başladı. Kutlamalar akşam saatlerinde kadar sürdü. Taraftarların bayrak, flama, meşaleler ve ışıklarla görsel şölen yaptı.

Yenikapı’da 176 bin Trabzonlu

Öğlen saatlerinde dolmaya başlayan Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen taraftarlar, konserlerin başlamasıyla alanı doldurdu. Konserler ve oyunlarla devam eden coşkulu kutlamaya, yaklaşık 176 bin taraftarın katıldığı bildirildi.

Güvenlik önlemleri dikkat çekti

Erken saatlerden itibaren kutlama alanına gelmeye başlayan bordo-mavili taraftarlar, girişte yoğun güvenlik önlemleri ardından alana alındı. Etkinlik başlarken ve sona erdiğinde binlerce kolluk kuvveti, alanın güvenliği için görev başındaydı.