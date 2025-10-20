Üniversite atıklardan 1,5 milyon lira kazandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018’de kurduğu 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile bu yıl 100 ton kağıt, 30 ton plastik ve 20 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırdı. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına açık artırmayla satılarak yaklaşık 1,5 milyon lira gelir sağlandı. Üniversite, bu sistemle hem çevreye hem de kendi bütçesine katkıda bulunuyor.

Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, yürüttükleri farkındalık faaliyetleriyle atık kalitesinde artış sağlandığını belirterek, “Her yıl topladığımız atık miktarı artıyor. Geçen yıl 50 ton olan kağıt bu yıl 100 tona ulaştı” dedi.

Deveci, üniversitenin kentteki atık yönetimine de katkı sunduğunu vurgulayarak, “Üniversiteler için bu sistem kritik öneme sahip. Aynı zamanda vatandaşların evlerinde de sıfır atık bilincinin yayılmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bugüne kadar 30’un üzerinde üniversiteye atık yönetim sistemi kurulumu konusunda destek verdi. Amaç, döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırmak, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir kampüs modelini Türkiye geneline taşımak.