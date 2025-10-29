Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş

Eğitim teknolojisi şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yapay zekâ destekli özel bir proje ile kutladı.

Şirket, söz, melodi, vokal ve düzenlemesi dahil olmak üzere tümü yapay zekâ tarafından oluşturulan Cumhuriyetin 102. Yıl Marşı'nı dijital platformlarda yayınladı.

“Eğitim ve eşitlik ilham kaynağımız”

Macenta CEO’su Burak Akyüz, şarkının “Gençler yarını kuruyor, kadınlar gücüyle büyüyor” dizeleriyle Cumhuriyet’in temel değerleri olan eğitim ve eşitliği vurguladıklarını belirtti.

Akyüz, “Yapay zekâyı onlarca kez yeniden eğiterek evrensel kalitede, ilham verici bir eser yarattık. Bu çalışma, teknolojinin insan yaratıcılığıyla birleştiğinde neler başarabileceğinin kanıtı” dedi.

Prodüksiyon sürecinde AI tabanlı söz üreticiler, müzik algoritmaları, vokal sentez sistemleri ve otomatik mastering teknolojileri entegre biçimde kullanıldı.

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

- Bir millet ayağa kalktı. Küllerden yeniden doğdu. Bir ışık yandı ufukta. Cumhuriyet doğdu.

- Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti.

- Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor. Birlikte tek yürek olduk. Cumhuriyet bize umut veriyor.

- Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti.