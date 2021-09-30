Z kuşağı markalardan ne bekliyor?

Buruk şunları söyledi; 'Z Kuşağı tabii ki kaliteli ürün ve uygun fiyat bekliyor ama bunlar yeterli değil. Artık gençler markaların doğa, çevre gibi konulara önem vermesini de istiyor. Yapılan bir ankete göre gençlerin yüzde 75'i, 'Biz firmaların dünyayı değiştirmekte etkili olduğuna inanıyor, bunu onlardan bekliyoruz' demiş. Bu çok ciddi bir oran'



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