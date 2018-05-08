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'25 Haziran sabahı her şey değişecek' dersek mutsuz oluruz'

DEİK Başkanı Olpak, seçim sonrasında kurumlar arasındaki uyumun sağlanması, bürokraside hızlı bir değişim beklentisinin bulunduğunu aktararak, "25 Haziran sabahı her şey değişecek' dersek mutsuz oluruz ama o değişimin ciddi bir başlangıcı olacaktır." dedi
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