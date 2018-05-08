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'300 koyun projesi' besiciye can suyu oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının '300 koyun projesi', uygulamaya geçirildiği Şırnak'ta besiciye can suyu oldu. Kentte projeden faydalanan 4 yetiştirici teslim aldığı küçükbaş hayvanlara gözü gibi bakarken, 37 üreticinin de başvurusu onaylandı.
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