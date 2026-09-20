AB'nin kalbinde arabasız gün: Cadde ve sokaklar halka kaldı

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Belçika'da her yıl eylül ayında düzenlenen "arabasız gün" etkinliği kapsamında başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar trafiğe kapatıldı. 16-22 Eylül tarihlerindeki "Brüksel Hareketlilik Haftası" kapsamında başkenti oluşturan 19 belediyede yollar yerel saatle 09.30 ile 19.00 arasında otomobil trafiğine kapalı tutuldu.

Araçların çekilmesiyle cadde ve sokakları dolduran kent sakinleri gün boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet ve kaykaylarla kentte gezdi.

Brüksel'de hız sınırı 30 kilometreye indirildi

Etkinlik süresince yalnızca toplu taşıma, acil durum hizmetleri, diplomatik araçlar ve engellilerin kullandığı araçların trafiğe çıkmasına izin verildi. Brüksel genelinde azami hız sınırı da saatte 30 kilometre olarak uygulandı. "Arabasız gün" kapsamında kent genelinde oyunlar, spor etkinlikleri ve müzik dinletileri de düzenlendi.

Katılımda rekor

Yerel basına göre etkinliğe Brüksel'in yanı sıra Aalst, Anvers, Brugge, Ypres, Kortrijk ve Leuven'in de aralarında bulunduğu 70'ten fazla kent ve ilçe katıldı.

Fransızca konuşulan Valon bölgesinden yaklaşık 20 ilçenin ilk kez organizasyona dahil olmasıyla bu yıl katılımda rekor seviyeye ulaşıldı. Brüksel'de "arabasız gün", geleneksel olarak her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenleniyor.