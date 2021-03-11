Atık ithalatı hammadde ithalatıdır

Atık dönüşümü konusunda şirketlerinde yaptıkları faaliyetlerden ve barkod sistemiyle takip edilen atık yönetimi süreçlerinden detaylar paylaşan Ural, atık ithalatı ve Green Deal konularına da değindi. Ural’ın görüşlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

➤İnteraktif Çevre, Kibar Grubu ve ABD'de 1930'dan beri faaliyet gösteren ve Kuzey Amerika'nın en büyük çevre şirketlerinden Heritage Environmental Services'i bünyesinde barındıran The Heritage Grubu'nun ortak girişimiyle 2015'te kuruldu.

➤Şirketimiz çevre ve sürdürülebilirlik alanında toplam atık yönetimi, sıfır atık danışmanlığı ve çevre danışmanlığı başta olmak üzere hizmetler sunuyor.

➤Döngüsel ekonomi bakış açısı olmazsa olmazlarımızdan. Amerika'daki Ar-Ge laboratuvarımızda atıkların inovatif çözümlerle farklı kullanım olanaklarının belirlenmesine yönelik alternatifleri çalışıyoruz.

➤Bizi pazarda temelde ayrıştıran temel konu, hizmet verdiğimiz müşterilerde atık yönetimini kaynağından itibaren yönetiyor olmamız. Bu yaklaşımı sergilemek adına gerçek bir partner sinerjisiyle hareket ediyoruz.

➤Türkiye'de hizmet verdiğimiz müşterinin bir benzerine Heritage Group geçmiş dönemde benzer şekilde başka bir müşteriye sağladıysa, kazandığımız know-how'ı diğer müşterilerimize de kazandırıyoruz.

➤Müşterilerimize ilk günden itibaren kapsamlı bir çevre sigortası yaptırıyoruz. Mala, eşyaya, cana, her şeyi kapsayan bir sigorta.

➤2018 TÜİK rakamlarında Türkiye'de oluşan atığın yüzde 85'ini evsel atık oluşturuyor. Yüzde 10 civarında ambalaj atık var. Yüzde 4'ü tehlikeli atık, yüzde 1'i özel atık.

➤Sanayi kaynaklı atıkların miktarı 23 milyon ton. Bunun 17 milyonu lisanslı tesislerde geri kazanılıyor. 6 milyonu depolamaya gidiyor.

➤Evsel atıkların toprakla buluşma oranı yüzde 90. Geri kazanım oranı sadece yüzde 10 mertebelerinde. Bu uçurumu paylaşmak isterim.

➤Geri dönüşüm oranını artırmak üzere yüzde 35 mertebelerine çıkarılması hedefleniyor.

➤Ülkemizde kaynağında ayrıştırma evsel atık tarafında neredeyse yok. Düzenli depolama ve vahşi depolama ekonomik bir çözüm alternatifi olarak görünüyor. Ama bu sıfır atık mantığına oldukça uzak ve atıktan değer elde edilemeyen bir yöntem.

➤Sanayicimiz atığın bir ekonomik karşılığının olduğunun uzun zamandır farkında. Ama burada iyileştirmemiz gereken alan denetim mekanizması.

➤Pandemi çevreye, geri dönüşüme, iklim krizine farkındalığın artmasına vesile oldu. Ancak döngüsel ekonomiye Avrupa'da 2014'te start verildi.

➤İnteraktif olarak üretirken azaltalım, değerlendirerek bir daha kullanalım felsefesiyle kurulduk.

➤Atıkları ürün olarak kullanamıyorsak yakıt olarak kullanabilir miyiz mantığıyla hareket ediyoruz. Atık tehlikeli atıksa bertaraf bedeli var. Green Deal'la bu atığı nasıl proses ettiğiniz de önemli olacak.

➤Türk halkı kültür olarak sulu yemek sevdiği için ve bütün çöpleri birlikte biriktirdiğimiz için bizim çöplerimizin nemlilik oranı Avrupa'ya göre çok çok yüksek. Bu bizim diğer dönüştürülebilecek atıklarımızın da çöpe dönüşmesine sebep oluyor.

➤Biz Endüstri 4.0 felsefesiyle hayata geçmiş bir fabrikada hizmet veriyoruz. Atıkları barkodlu bir sistemle takip ediyoruz. Fabrikanın dijital seviyesine ayak uydurmak durumundayız.

➤Kullandığımız web tabanlı yazılımla müşterilerimiz atığın bütün yolculuğunu takip edebiliyor. Bu yolculuk sürerken ne kadar karbon ayak izi salınımı olduğunu izleyebiliyor. Bu imkanı müşterilerimize sağlıyoruz.

➤Kibar Holding olarak İş Dünyası Plastik Girişimi'nin ilk imzacılarındanız. Buradaki amaç doğaya atılan plastikleri azaltıp mümkünse ortadan kaldırmak. Plastiğin kontrolsüz doğaya karışımını engellemeyi hedefliyoruz.

➤Düzgün ayrıştırılmış plastik veya kağıt ürünü ithal ediyorsanız buna aslında hammadde ithalatı gibi bakmak lazım. Yüzde 100 işleyeceksiniz ve bir yere göndereceksiniz. Bakanlığın yasakladığı karışık çöp ithalatı.