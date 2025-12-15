Google Haberler

Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav

Avustralya'da Bondi Plajı’ndaki Hanuka kutlamalarına yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Baba-oğul olduğu belirlenen saldırganlara ateş altındayken müdahale eden 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed, ülkede kahraman ilan edilirken cesurca hamlesiyle yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

