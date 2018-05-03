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BBP, AK Parti listelerinden seçime girecek

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile düzenlediği basın toplantısında, BBP ile yürütülen çalışmalar neticesinde AK Parti listelerinden BBP'nin göstereceği adayları milletin önüne, onayına sunacaklarını belirtti.
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