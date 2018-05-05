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Mamak Belediye Başkanı: "Ciddi bir afet yaşandı"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül afet ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Ciddi bir afet yaşandı. Ankara’nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede." diye konuştu.
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