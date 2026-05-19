Çin’de sel alarmı: 10 kişi hayatını kaybetti

Çin’in orta ve güney kesimleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatıldı.

Ulaşım ile elektrik hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı. Hubei eyaletine bağlı Jingzhou kentinde birçok vatandaşın diz boyunu aşan sularda yürüdüğü ve sokaklarda yüzen balıkları yakalayabildiği görüldü. Çok sayıda araç tamamen sular altında kaldı.

Devlet medyasına göre, Hubei ve Hunan’ın bazı bölgelerinde vatandaşların tahliye edildiği bildirildi.

Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin yüksek olduğunu bildirdi. Yetkililer, etkilenen birçok bölgede acil durum müdahalelerinin başlatıldığını duyurdu.