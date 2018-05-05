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"Selahattin Demirtaş'ı da Edirne cezaevinde ziyaret edeceğim"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın bütün cumhurbaşkanı adaylarından görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğini söyledi. İnce, Selahattin Demirtaş'ı da Edirne cezaevine giderek ziyaret edeceğini açıkladı.
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