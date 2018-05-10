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Demirtaş'tan Muharrem İnce'ye espri

Sayın Demirtaş'ı dün ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta 'Muharrem hoca böyle olmuyor' dedi. Nasıl olsun başkan dedim, 'her aday birer haftayla sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım' dedi.
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