Diyabet Türkiye’de 15 yılda 2’ye katlandı

11 Mart Dünya Böbrek Günü’nde Türk Nefroloji Derneği Kistik Böbrek Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tevfik Ecder, İyi Bir Dünya’da Yasemin Salih’in konuğu oldu. Prof. Dr. Ecder, böbrek yetmezliğine sebep olan ana nedenleri açıklarken, periyodik kontrollerin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ecder’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

➤Kronik böbrek hastalığı genel popülasyonun yüzde 15'ini oluşturuyor. Her 6-7 kişinden birinde görülüyor.

➤Diyabet kronik böbrek yetmezliğinin bir numaralı nedenidir. Türkiye'de diyabet son 15-20 yılda katlandı. Yüzde 6-7'lerdeyken yüzde 13'leri buldu.

➤Hipertansiyon kronik böbrek yetersizliğinin iki numaralı nedenidir. Her 3 kronik böbrek hastasının 2'si bu 2 nedene bağlı.

➤Bazı hastalarda ciddi böbrek yetersizliği aşamasına kadar belirti görmezler. Bu işin çözümü periyodik kontrollerdir.

➤Erişkin grupta her 3 kişiden 1'inde hipertansiyon var. Bu oran 60'lı yaşlarda ise 3'te 2'dir.

➤Böbreğe zarar veren hiçbir tansiyon ve diyabet ilacı yok. Bunları biz böbrekleri korusun diye veriyoruz.

➤B12 zehirlenmesi gibi bir şey olmaz. D vitamini konusunda toplum çok bilinçlendi. Ama bilinçsiz D vitamini kullanarak D vitamini zehirlenmesi yaşayanlar var.

➤Su dışındaki sıvıları su olarak kabul etmemenin mantığını anlayamıyoruz. "Çay içme, kahve içme..." Sağlıklı kişi de olmaz bu. Biz tüm sıvıları kabul ediyoruz.