Google Haberler

Doğal gaz hattında patlama: Korku dolu anlar kamerada

Rusya’nın Omsk bölgesindeki Rostovka köyünde doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Alev topunun gökyüzüne yükseldiği anlar kameralara yansırken, yetkililer can kaybı olmadığını açıkladı.

Rusya’nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyünde bulunan doğalgaz hattında patlama yaşandı. Patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bölgeden yükselen alev topu dikkat çekti.

"Patlama yeraltında meydana geldi"

Omsk Valisi Vitaly Khotsenko yaptığı açıklamada, “Uzmanlar, boru hattının yeraltı bölümünde meydana gelen kazayı araştırıyor. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil” dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ederken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İçtiği kahve yoğum bakımlık etti! Kafe çalışanları gözaltına alındı
İçtiği kahve yoğum bakımlık etti! Kafe çalışanları gözaltına alındı
Gökyüzünde çelik irade: SİPER 1 hedefleri tam isabetle vurdu
SİPER 1 hedefleri tam isabetle vurdu
Gıda zehirlenmesinden ölen Böcek ailesinin otel girişin anları ortaya çıktı
Gıda zehirlenmesinden ölen Böcek ailesinin otel girişin anları ortaya çıktı
Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu
Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu
Kuraklık nedeniyle buğday ekimi kasım ayına sarktı
Kuraklık nedeniyle buğday ekimi kasım ayına sarktı
Novorossiysk’te İHA saldırısı: Rafineri ve gemiler hedef alındı
Novorossiysk’te İHA saldırısı: Rafineri ve gemiler hedef alındı
10 metrekarelik atölyesinden Türkiye'ye ulaşıyor
10 metrekarelik atölyesinden Türkiye'ye ulaşıyor
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Göçükte kalanlar var
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Göçükte kalanlar var
Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı kamerada
Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı kamerada
Kanola üreticisini sevindiren yağmur
Kanola üreticisini sevindiren yağmur
Karganın Türk bayrağı inadı
Karganın Türk bayrağı inadı
Alkollü sürücü çileden çıkardı: Etrafa zarar verdi gün sonunda darbedildi
Alkollü sürücü çileden çıkardı: Etrafa zarar verdi gün sonunda darbedildi