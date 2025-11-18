Doğal gaz hattında patlama: Korku dolu anlar kamerada

Rusya’nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyünde bulunan doğalgaz hattında patlama yaşandı. Patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bölgeden yükselen alev topu dikkat çekti.

"Patlama yeraltında meydana geldi"

Omsk Valisi Vitaly Khotsenko yaptığı açıklamada, “Uzmanlar, boru hattının yeraltı bölümünde meydana gelen kazayı araştırıyor. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil” dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ederken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.