Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği

Son dakika... Avustralya’nın Sidney kentindeki ünlü Bondi Plajı’nda silah sesleri duyulması üzerine polis bölgeyi boşalttı. Yetkililer, halkı sığınaklara girmeye çağırırken olayda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
