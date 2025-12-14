Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Son dakika... Avustralya’nın Sidney kentindeki ünlü Bondi Plajı’nda silah sesleri duyulması üzerine polis bölgeyi boşalttı. Yetkililer, halkı sığınaklara girmeye çağırırken olayda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.