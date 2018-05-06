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"Enflasyon, faiz ve cari açık düşecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Kongresi'nde seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan'ın ekonomiye dönük olarak verdiği mesajlarda enflasyon, cari açık ve faizin düşürülmesi yer aldı.
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