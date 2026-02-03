Google Haberler

Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon

Fransa’da jandarmanın, ABD merkezli X şirketinin başkent Paris’teki ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

 Paris Savcılığı, Ocak 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında Europol ile birlikte X'in Paris'teki ofislerinde arama yaptı.

Savcılık, X platformunu resmi iletişimde kullanmayı bıraktığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında X CEO'su Linda Yaccarino ile şirketin sahibi Elon Musk, 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağrıldı.

Soruşturmanın, X'e entegre yapay zekâ aracı Grok'un soykırım inkârı ve deepfake içerik yayması ile platformdaki algoritma değişikliklerine ilişkin yapılan suç duyuruları sonrası genişletildiği belirtildi

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
