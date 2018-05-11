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Güneydoğu yenilenebilir enerjisiyle öne çıkmak istiyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Uluslararası anlamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörüne ilişkin bölgenin farkındalığının artırılması için çaba gösteriyoruz." dedi.
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