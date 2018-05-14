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Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 43'e yükseldi

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik binasının açılışı öncesinde, Gazze Şeridi sınırında toplanan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Sınırdaki gösterilerde 43 Filistinli hayatını kaybetti, en az 1700'den fazla kişi de yaralandı.
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