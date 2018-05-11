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'Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim'

Rize mitinginde konuşan İnce, "Kavgacı bir cumhurbaşkanı değil, kuantum diyen, uzay madenciliği diyen, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunu kaçırırsak 250 sene kaybederiz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim." dedi
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