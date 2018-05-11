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'İkinci tura Akşener kalırsa yardımcısı olurum'

İnce, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmasına ilişkin soruya, "Beni yardımcısı yaparsa olur. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Hiç öyle bir kompleksim yok. Biz memleket derdindeyiz" yanıtını verdi
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