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İnce, CHP rozetini çıkardı: Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle tarafsız cumhurbaşkanı olacağım

İnce, "Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, AK Parti'lilerin, MHP'lilerin, HDP'lilerin, SP'lilerin, CHP'lilerin, alevilerin, sünnilerin, Kürtlerin herkesin cumhurbaşkanı olacağım" diyerek CHP rozetini Kılıçdaroğlu'na emant edip Türk bayrağı rozeti taktı
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