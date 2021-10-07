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  4. İnsan, doğa ve kültür arasındaki ilişki

İnsan, doğa ve kültür arasındaki ilişki

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü Sevil Yeşim Dizdaroğlu oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Dizdaroğlu şunları söyledi;

"Şirketlerin başına iyi insanların gelmesi lazım, eğitimde insanlara öncelikle insani değerlerin öğretilmesi lazım... Aslında bizim milyonda bir zaman ölçeğinde küçücük bir fırsat verilmiş olduğunu görüp, hakimiyet kurmaya çalışmak yerine farkındalık yaratmamız lazım"

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