İnsan, doğa ve kültür arasındaki ilişki

Dizdaroğlu şunları söyledi;

"Şirketlerin başına iyi insanların gelmesi lazım, eğitimde insanlara öncelikle insani değerlerin öğretilmesi lazım... Aslında bizim milyonda bir zaman ölçeğinde küçücük bir fırsat verilmiş olduğunu görüp, hakimiyet kurmaya çalışmak yerine farkındalık yaratmamız lazım"