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"İran ile ticaret yapmaya devam edeceğiz"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ABD'nin İran'a yaptırım kararına ilişkin "Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim." dedi.
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